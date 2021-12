Il volantino Expert proposto in questo periodo, vuole essere un buonissimo punto di partenza per gli utenti che sono alla ricerca della perfetta occasione per spendere il minimo indispensabile, senza dover necessariamente preoccuparsi del prezzo finale di vendita.

La campagna promozionale ripercorre quanto di buono avevamo già visto ed apprezzato in passato, in altre parole gli acquisti possono essere tranquillamente completati anche sul sito ufficiale, il quale prevede la spedizione a pagamento per ogni ordine effettuato, indipendentemente dal livello di spesa o similari. Per tutti coloro che andranno a spendere più di 199 euro, ad ogni modo, ecco arrivare la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi.

Iscrivetevi subito a questo nuovo canale Telegram interamente dedicato ad Amazon, al suo interno trovate codici sconto gratis.

Expert: che occasioni per tutti nel volantino

Expert trascina gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, integrando all’interno del proprio volantino un buonissimo quantitativo di sconti speciali e di prezzi molto più bassi del normale. L’accesso alla campagna parte dalla fascia alta, infatti in questo caso gli utenti possono pensare di mettere le mani sul meglio della lineup del 2021, rappresentato da Apple iPhone 12, Galaxy S21 o anche Galaxy S21+, tutti in vendita da un minimo di 749, sino ad un massimo di 899 euro.

Sempre all’interno del medesimo volantino expert, sono anche disponibili prodotti più economici ed invitanti, quali sono Oppo find X3 Lite, Oppo A54s o più semplicemente Oppo A94, i cui prezzi non superano i 400 euro. Questo e molto altro ancora vi attende direttamente nella campagna promozionale, che potete sfogliare qui.