Sconti veramente incredibili attendono tutti gli utenti nell’ultimo volantino di Esselunga, in questi giorni si ha la possibilità di risparmiare al massimo sui vari acquisti effettuati, avendo comunque la certezza di mettere le mani su prodotti di altissima qualità generale.

Per accedere alla corrente campagna promozionale, non sono necessarie operazioni particolari o complesse, infatti basterà recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, entro la data di scadenza prevista dalla stessa (basta sapere che gli acquisti non sono effettuabili sul sito ufficiale). Indipendentemente da ciò, i prodotti sono distribuiti con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono completamente sbrandizzati, ovvero gli aggiornamenti vengono rilasciati dai produttori, non dagli operatori telefonici.

Non perdetevi i tantissimi codici sconto Amazon gratis disponibili sul nostro canale Telegram ufficiale, li trovate subito qui.

Esselunga: sconti pazzeschi per tutti nel volantino

La campagna promozionale raccolta nel volantino Esselunga, racconta la decisione dell’azienda di cercare di avvicinarsi il più possibile agli utenti che vogliono acquistare un nuovo smartphone, senza spendere cifre che superino i 400 euro. Ecco che quindi all’interno del volantino si possono trovare Xiaomi Mi 10T Lite, Oppo A94, Xiaomi Redmi Note 10S, Oppo A74, Redmi 9AT o anche un economico Realme C25Y.

Per cercare di accontentare più utenti possibili, il volantino ha inserito anche uno smartphone di fascia alta, stiamo parlando del recente Apple iPhone 13 Mini, il più economico della lineup del 2021 di Apple, il cui prezzo si aggira attorno agli 898 euro. Se volete conoscere da vicino tutti gli sconti della campagna, potete comunque aprire questo link.