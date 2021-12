Disney Plus e PS4, un connubio perfetto per molti fan che amano il gaming e l’intrattenimento streaming. Che tu sia un bambino o un adulto, puoi sempre trovare un film o una serie di tuo gradimento. È davvero conveniente acquistare una console di gioco che servirà non solo come dispositivo gaming. E considerando la vasta libreria di film, programmi TV e cartoni animati di Disney Plus, non devi assolutamente preoccuparti di non trovare ciò di cui hai bisogno.

Guardare Disney Plus sulla tua PS4 è facile. Tutto quello che devi fare è installare l’app del servizio di streaming e il gioco è fatto. Se sei un utente inesperto della PS4 o semplicemente hai dimenticato come installare o aggiornare l’app Disney Plus, ecco come puoi farlo.

Come installare Disney Plus su PS4

Prima di aggiornare l’app Disney Plus sulla tua PS4, devi sapere come installarla. Il processo di configurazione è semplice, ma se non hai già un account, potresti preferire iscriverti a Disney Plus utilizzando il tuo computer o laptop, poiché digitare indirizzi e-mail, password e informazioni sulla carta di credito sulle console di gioco può essere fastidioso .

Quindi, se vuoi installare Disney Plys sulla tua PS4, devi seguire questi passaggi:

Una volta che hai un account Disney Plus, avvia la tua PS4.

Quindi, vai al PlayStation Store sul lato sinistro dello schermo e premi il pulsante “X”. Successivamente, premere “Su” e poi “Destra” per evidenziare la funzione di ricerca e premere nuovamente “X”;

Ora ti verrà mostrata la tastiera e, se digiti “Disney”, vedrai l’applicazione. Tieni premuto il pulsante destro finché la tastiera non scompare e Disney Plus viene evidenziato, quindi premi “X” e si apre la pagina dell’app;

Il pulsante “Download” dovrebbe essere evidenziato automaticamente, quindi premi nuovamente “X” per scaricare;

Non ci vorrà molto per installare l’applicazione, ma potrebbe variare a seconda della velocità di Internet. Dopo il download, fai clic su “Avvia” e accedi con le informazioni del tuo account;

Una volta completati questi passaggi, l’app Disney Plus verrà installata sulla tua PS4.

Come aggiornare Disney Plus su PS4

Se vuoi aggiornare l’app Disney Plus sulla tua PS4, devi seguire questi passaggi:

Prima di tutto, accendi la tua PS4. Quindi, accedi al tuo account PS;

Successivamente, vai all’app Disney Plus ed evidenziala. Premi il pulsante “Opzioni” sul controller DualShock. Dovrebbe apparire un menu sul lato destro dello schermo;

Scorri verso il basso ed evidenzia l’opzione “Verifica aggiornamenti”. Premi il pulsante “X” sul controller DualShock;

La PS4 controllerà quindi la PlayStation Network per una nuova versione dell’app Disney Plus PS4;

In tal caso, avvierà il download e ti avviserà quando il download è completo.

Se non ci sono nuovi aggiornamenti, vedrai il testo “l’applicazione installata, ultima versione”;

Una volta completati questi passaggi, l’app Disney Plus verrà aggiornata.