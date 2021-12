La cometa Leonard, che ha le sembianze di una striscia verde brillante nel cielo, è visibile ad occhio nudo circa una volta all’anno, senza l’ausilio di alcuna tecnologia.

La roccia striata è stata rilevata per la prima volta all’inizio di quest’anno e passerà vicino alla Terra per la prima volta in 70.000 anni, anche se a una distanza di 21,7 milioni di miglia. “Questa è una cometa che vediamo nei cieli in media una volta all’anno. Man mano che si avvicina un po’, potrebbe diventare visibile ad occhio nudo, creando alcune immagini ben distinte”, spiega Marco Micheli, astronomo del Near-Earth Object Coordination Center dell’ESA.

La cometa sarà più visibile oggi 12 dicembre, ma scomparirà in fretta a causa della sua vicinanza al Sole. Raggiungerà il punto più vicino al Sole, il perielio, il 3 gennaio. Passerà attraverso un certo numero di costellazioni in pochi giorni, tra cui Venere e Mercurio prima di passare da Saturno e Giove. L’utilizzo di un binocolo o un telescopio permette di ottenere una visuale migliore ed è tutto ciò che serve per poter osservare Leonard.

Leonard non rappresenta una minaccia per la Terra. Micheli afferma che “per fortuna [è] in un certo senso poco spettacolare”, ma non significa che non sia insolito il suo passaggio. Ci si aspetta che le comete diventino più luminose quando si avvicinano al Sole, e Leonard lo è, ma la strada fatta fino ad ora è piuttosto irregolare. “La cometa dovrebbe essere sempre più luminosa in determinati punti, non implica che ci sarà un impatto sulla Terra“. “Infatti, se non diventa più luminosa, allora c’è qualcosa che non va”. Si ipotizza che Leonard si stia già scindendo. È probabile che la cometa sopravviva a qualunque processo, ma è troppo presto per esserne certi.