Con il volantino Bennet gli utenti hanno davvero la possibilità di risparmiare ingenti quantitativi di denaro su ogni singolo acquisto effettuato, l’unico modo per approfittarne consiste nel recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, senza però affidarsi direttamente al sito ufficiale.

La limitazione è unica, ovvero tutto il resto è lecito e permette ai clienti di espandere il più possibile le scelte, senza rinunciare alla qualità dei prodotti che si andranno a selezionare. I suddetti sono ad ogni modo commercializzati con garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto, ed in parallelo possono essere fruiti completamente sbrandizzati (nel caso si tratti di telefonia mobile), ovvero prevedono aggiornamenti tempestivi rilasciati dai produttori.

Bennet: le offerte con tutti i prezzi più bassi

La spesa da bennet è davvero ridotta ai minimi termini, in questi giorni gli utenti hanno difatti la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di sconti specialissimi, con prezzi molto più bassi del normale e dal risparmio quasi assicurato.

Il prodotto su cui si focalizza maggiormente la campagna promozionale è il Samsung Galaxy S20 FE, un dispositivo in vendita a soli 399 euro, e con il quale è possibile godere delle stesse identiche specifiche tecniche del Galaxy S20, con la sola differenza legata al processore Qualcomm Snapdragon.

Molto più economiche sono invece le alternative, quali sono Galaxy A12, Galaxy A22, Xiaomi Redmi 9At o Redmi Note 9, i cui prezzi non vanno oltre il massimo di 199 euro. I dettagli della campagna sono raccolti qui.