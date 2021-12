WindTre questo mese propone delle nuove offerte grazie alle quali si ha la possibilità di ricevere ben 150 GB di traffico dati per la navigazione. I nuovi clienti possono optare per una delle tre tariffe presenti in listino, tra queste la migliore sembra essere la nuova WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay.

Scopriamo, dunque, come ottenere ogni mese 150 GB di traffico dati senza dover affrontare costi di rinnovo esorbitanti!

Passa a WindTre e richiedi la nuova offerta a soli 8,99 euro al mese!

La nuova offerta WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay può essere attivata da tutti i clienti provenienti da uno degli operatori elencati qui di seguito:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Trasferendo il proprio numero a WindTre, i clienti Iliad e MVNO ricevono la possibilità di attivare l’offerta a un costo di soli 8,99 euro al mese e ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione

La tariffa non prevede alcun costo di attivazione e permette di acquistare la SIM senza dover affrontare alcuna spesa. Basterà accedere al sito ufficiale http://www.windtre.it, selezionare l’operatore di provenienza e scegliere la tariffa in questione. Il gestore spedirà in seguito la SIM tramite corriere, senza richiedere alcun costo di spedizione. Ogni mese sarà sufficiente saldare la spesa necessaria per il rinnovo tramite una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente, carta conto.