Vodafone da sempre punta sulle tariffe low cost per attivare quanti più utenti possibile. In alcune circostanze, però, per adattarsi ai costi degli altri operatori, anche il gestore inglese è chiamato ad effettuare alcune rimodulazioni sui costi. Ad esempio, a breve è prevista un cambio per i prezzi dell’attuale tariffa Special 50 Giga.

Vodafone, in arrivo i nuovi costi per la tariffa Special 50 Giga

La Special 50 Giga può essere considerata la promozione principale per gli utenti che effettuano la portabilità del numero da altro gestore. La ricaricabile garantisce infatti consumi quasi illimitati per la telefonia mobile.

I nuovi prezzi per la Special 50 Giga prevedono un costo extra di 2 euro ogni trenta giorni. Il prezzo sale quindi a 9,99 euro per gli utenti che prima pagavano 7,99 euro, mentre il costo si attesta sugli 8,99 euro per gli abbonati con precedente tariffa di 6,99 euro.

L’aumento dei costi per Vodafone non coincide in questa circostanza con un aumento per le soglie di consumo. Gli abbonati che confermano la Special 50 Giga riceveranno sempre il pacchetto standard con la presenza di consumi senza limiti per le telefonate, SMS infiniti verso tutti e 50 Giga per la connessione di rete.

La promozione Special 50 Giga, al netto di questi rincari sui prezzi dei vecchi clienti, prevede una garanzia per tutti i nuovi abbonati che andranno ad attivare una SIM. Per costoro infatti il provider assicura costo bloccato nei primi sei mesi. In linea con le altre offerte low cost presente in catalogo, anche per Special 50 Giga non saranno previste rimodulazioni nei primi sei mesi di abbonamento.