A partire da ieri 10 dicembre 2021 l’operatore virtuale Very Mobile ha lanciato la sua nuova offerta dedicata al periodo delle festività, denominata Xmas con un sacco di Giga oltre a minuti ed SMS.

L’offerta è dedicata a tutti gli utenti che attivano un nuovo numero o provengono da alcuni operatori. Scopriamo insieme tutti i dettagli sull’offerta.

Very Mobile ha lanciato l’offerta Xmas a meno di 10 euro al mese

La nuova offerta Xmas prevede mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 220 Giga di traffico internet mobile su rete 4G fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload a 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. E’ possibile attivare e disattivare il servizio di Ricarica Automatica in qualsiasi momento. La nuova offerta Very Xmas è attivabile sul sito ufficiale dell’operatore e in tutti i suoi punti vendita fino al prossimo 10 gennaio 2022.

Come anticipato precedentemente, è attivabile dai nuovi clienti Very Mobile che attivano una nuova SIM ricaricabile con contestuale richiesta di portabilità con provenienza da Iliad, FastWeb, CoopVoce, PosteMobile e alcuni operatori virtuali. Il costo di attivazione è gratuito. Nei negozi il costo della nuova SIM ricaricabile è di 5 euro, salvo eventuali promozioni locali che permettono di azzerare anche questo costo.

Con l’arrivo della nuova offerta Very Xmas, rimane fino al 10 Gennaio 2022, salvo cambiamenti, la promo legata allo sconto di 5 euro sul costo di attivazione per i nuovi clienti in portabilità, che ne comporta di fatto l’azzeramento. Superati i Giga inclusi nelle offerte Very, la navigazione si blocca fino al successivo rinnovo. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.