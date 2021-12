Con il nuovo volantino Trony i prezzi sono in fortissimo ribasso rispetto al listino originario, a conti fatti gli utenti hanno la possibilità di godere di un risparmio pari al 50%, su ogni singolo acquisto effettuato, senza vincoli o limitazioni particolari.

Ancora meno sono le suddette sulla disponibilità sul territorio, dovete infatti sapere che gli acquisti potranno necessariamente essere completati ovunque in Italia, senza differenze regionali o territoriali. Coloro che acquisteranno, spendendo più di 199 euro, potranno comunque pensare di pagare anche in comode rate fisse mensili, private di qualsiasi interesse.

Trony: quanti sconti e che prezzi bassi in questo volantino

Con Trony gli sconti sono addirittura al 50% rispetto al prezzo di listino, per rientrare in un meccanismo decisamente apprezzato e richiesto dal pubblico, non sono necessarie operazioni particolari, se non l’acquisto di uno dei seguenti prodotti: televisore da almeno 499 euro, grande elettrodomestico dalla spesa superiore ai 299 euro o piccolo elettrodomestico in vendita a più di 59 euro.

Nel momento in cui si sarà superato questo primo step, la strada appare essere completamente in discesa, infatti si potrà aggiungere un secondo prodotto, in modo da godere di uno sconto del 50% sul prezzo di listino del meno caro. La riduzione verrà applicata direttamente in cassa e sullo scontrino stesso, non verrà concesso un rimborso o similari. L’unica limitazione da tenere a mente riguarda il prezzo di vendita del secondo prodotto, dovrà essere di 5 euro differente rispetto al precedente.