TIM si prepara a dare il via per una stagione natalizia ricca di tariffe low cost. Il provider italiano mette a disposizione di tutti gli abbonati alcune promozioni vantaggiose sia per quanto concerne le soglie di consumo che per i prezzi. L’obiettivo dichiarato di TIM è assicurare concorrenza diretta ad Iliad ed alla sua tariffa Giga 120.

TIM, le grandi offerte per il prossimo Natale

Una grande iniziativa prevista da TIM è la Gold Pro. Gli abbonati che optano per questa promozione avranno a loro disposizione consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS con la presenza di 70 Giga per la navigazione di rete. Il costo previsto per il rinnovo della ricaricabile è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Sempre gli utenti di TIM potranno sottoscrivere una seconda iniziativa low cost, ossia la Steel Pro. I clienti, in questo caso, potranno beneficiare sempre di telefonate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili con SMS infiniti e con 50 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il pagamento della tariffa è di 6,99 euro ogni trenta giorni.