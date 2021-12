Importanti novità sono in arrivo per tutti gli abbonati che hanno un piano con Sky. La pay tv mette ancora a disposizione degli utenti le migliori iniziative di sempre per i contenuti satellitare. Nel mese di Dicembre, inoltre, le offre per gli utenti sono ancora più convenienti.

Sky, il servizio streaming gratis per ogni abbonato

Tutti coloro che vogliono attivare un ticket con Sky possono contare sui vantaggi dei listini Smart. Il pacchetto Sport per tutti gli utenti avrà ora un costo pari a 16,90 euro ogni mese. Il prezzo previsto è di 10,90 euro per il cinema, mentre per il ticket intrattenimento e calcio sono previsti rispettivamente i costi di 14,90 euro e 5 euro.

I prezzi da ribasso non sono l’unico motivo di convenienza in casa Sky. Gli abbonati, infatti, possono beneficiare anche di altri servizi, tra cui la piattaforma Sky Go Plus che sarà inclusa in tutti i pacchetti completamente a costo zero.

La tv satellitare ha cambiato le sue condizioni rispetto agli scorsi mesi. Se sino a qualche mese fa per il servizio Sky Go Plus era previsto un costo pari a 5 euro, ora la piattaforma è completamente a costo zero. Gli abbonati inoltre avranno la possibilità di associare sino a 4 dispositivi al profilo per la visione dei contenuti streaming. Disponibile anche la visione contemporanea su due dispositivi.

Attraverso il servizio Sky Go Plus gli utenti potranno anche beneficiare della funzione per la modalità offline. I contenuto visibili attraverso la piattaforma streaming saranno selezionati in base ai pacchetti del proprio abbonamento satellitare.