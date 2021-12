Nel corso dei mesi scorsi abbiamo parlato tantissime volte di Galaxy S21 FE, dopo tutti i rumor e i presunti rinvii arrivati da Samsung e delle incertezze sul suo lancio a causa della crisi dei componenti hardware. Ora però sembra che ci siamo davvero.

Il lancio dell’attesissimo dispositivo del colosso sud coreano dovrebbe tenersi il prossimo 4 gennaio 2022, con l’arrivo sul mercato a partire dall’11 gennaio 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S21 FE: scopriamo insieme le specifiche tecniche ufficiali

Secondo le indiscrezioni più recenti, Samsung Galaxy S21 FE sarà alimentato da due chip diversi, a seconda dei mercati. Come per la generazione precedente, anche per Galaxy S21 FE Samsung si è rivolta a Qualcomm per integrare la produzione dei suoi chip Exynos, quindi dipendentemente dal mercato di vendita sarà offerto con chip Snapdragon 888 (il top di gamma per il 2021) o con il chip Exynos 2100 di Samsung, per intenderci lo stesso che equipaggia anche Galaxy S21 Ultra.

Lo schermo di Galaxy S21 FE sarà da 6,4 pollici con un pannello Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz, supporto ad HDR10+ e un foro in posizione centrale per la fotocamera selfie da 32 MP. Sarà un grande passo in avanti rispetto al predecessore la tipologia di vetro: in precedenza veniva adottato un Gorilla Glass 3 mentre su Galaxy S21 FE ci sarà il top dell’offerta di Corning, ossia il recente (e resistente) Gorilla Glass Victus.

Secondo le indiscrezioni, Samsung Galaxy S21 FE avrà 6 oppure 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione a seconda della configurazione scelta, purtroppo non espandibili. Per quanto riguarda le fotocamere, faranno parte della dotazione tre sensori: un grandangolo principale da 12 megapixel con apertura f/1.8, un ultra grandangolo sempre da 12 MP con apertura f/2.2 e infine un teleobiettivo da 8 megapixel per zoom ottici 3x con apertura f/2.4. Non mancherà la certificazione IP68 per la protezione da polvere e liquidi. Queste indiscrezioni hanno parlato di un prezzo intorno ai 699 euro per la versione da 256 GB.