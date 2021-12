Per gli utenti di Instagram è tempo di ritorni. Funzionalità ormai da tempo abbandonate potrebbero presto essere reintrodotte e alcune di queste non saranno ben accolte da tutti.

Dopo aver annunciato la reintroduzione di funzionalità che permetteranno ai genitori di minori di monitorare le attività svolte sulla piattaforma, Instagram dichiara di voler tornare al feed cronologico. Dunque, a partire dal prossimo anno la piattaforma potrebbe nuovamente stravolgere i criteri di visualizzazione dei contenuti nella Home.

Instagram guarda al passato e reintroduce alcune funzioni!

A fare il suo ritorno nel 2022 sarà una funzionalità abbandonata dal colosso ben sei anni fa. La Home della piattaforma sarà rinnovata dalla reintroduzione della visualizzazione dei contenuti in ordine cronologico.

Da tempo ormai, Instagram ha detto addio al feed cronologico favorendo l’adozione di un algoritmo tramite il quale ogni utente visualizza i post condivisi dagli account seguiti in base al livello di apprezzamento. La visualizzazione secondo ordine cronologico sembra però aver avuto la meglio e ciò potrebbe indurre il colosso a inserire tra le impostazioni della piattaforma la possibilità di scegliere la modalità che si desidera adottare.

Mosseri ha chiarito che il ritorno al passato potrebbe favorire la lotta alla disinformazione permettendo a ogni utente di visualizzare notizie recenti senza incappare involontariamente in post datati. Allo stesso tempo, la volontà del colosso sembra essere quella di non far diminuire l’interesse nei confronti della piattaforma e quindi dar valore ai contenuti di successo. Ogni utente, quindi, a partire dal prossimo anno, potrebbe avere la possibilità di optare per una delle due opzioni.