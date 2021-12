Alcune banche nel nostro paese utilizzano alcuni servizi con i quali comunicano alcune cose ai propri clienti, come ad esempio le autorizzazioni ai vari pagamenti. Tuttavia, in questi ultimi giorni sono stati segnalati numerosi SMS apparentemente provenienti per l’appunto dalle banche ma che in realtà celano un malware molto pericoloso denominato BRATA.

BRATA: il nuovo malware che si sta diffondendo con falsi SMS provenienti dalle banche

I truffatori sono purtroppo sempre in agguato e ora stanno sfruttando un nuovo malware. Come già accennato, si tratta di BRATA e può essere altamente pericoloso per gli utenti che si imbattono in esso. Nello specifico, in questi giorni è stata segnalata la ricezione di insoliti SMS apparentemente provenienti dalle banche. In questi ultimi, viene indicato un link con il quale sarebbe possibile scaricare una applicazione antispam.

A far credere ancor di più che il messaggio sia veritiero, poi, arrivano anche delle chiamate in cui i truffatori fingono di essere degli operatori della banca e cercano di convincere gli utenti ad installare l’app in questione.

Tuttavia, è proprio scaricando questa app che si insinuerà il malware denominato BRATA. Una volta installato sul dispositivo delle vittime, questo malware risulta essere molto pericoloso in quanto è in grado di svolgere diverse azioni malevole.

Tra queste, BRATA è infatti in grado di modificare le impostazioni del dispositivo in modo da renderlo più vulnerabile ma no solo. Può ad esempio controllare gli SMS ricevuti in modo da intercettare informazioni importanti (come quelle dei conti bancari) e altro ancora.