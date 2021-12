Iliad guarda in prospettiva al futuro 2022. Il provider francese cerca di confermare la sua indiscussa leadership nel campo della telefonia mobile anche nel settore della telefonia fissa. A breve l’operatore entrerà anche in questo campo delle telecomunicazioni, proponendo le sue offerte per la Fibra ottica a tutti gli abbonati.

Iliad, le offerte per la Fibra ottica nel 2022

La Fibra ottica sarà un punto di svolta in casa Iliad. Il provider francese pensa infatti al lancio di una campagna promozionale senza precedenti con la disponibilità di tariffe all inclusive che prevedono sia i servizi della telefonia fissa sia i servizi della telefonia mobile. Tutto ciò con la garanzia di prezzi più bassi rispetto alla concorrenza.

I primi passi di Iliad nel campo della Fibra ottica già sono stati effettuati. Il gestore ha stretto infatti una doppia partnership, sia con Open Fiber che con FiberCop. In nome di questa doppia partnership, il provider francese assicurerà le sue reti di telefonia su tutto il territorio nazionale. Iliad al tempo stesso può anche beneficiare dell’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per una piena operabilità nel campo della telefonia fissa.

Dopo questa serie di step necessari per il lancio delle reti, gli utenti si attendono novità relative alle tempistiche. Le indiscrezioni delle ultime settimane davano per certo il lancio delle prime reti in Fibra ottica già nel corso del primo semestre dell’anno venturo. Tuttavia, nella più favorevole delle ipotesi, non è da escludere la presenza delle tariffe Fibra ottica già in conclusione dell’inverno.