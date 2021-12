In occasione dei The Game Awards il colosso di Mountain View Google ha svelato che il prossimo anno porterà i giochi Android su Windows attraverso un’apposita applicazione desktop Google Play Giochi.

Google utilizza Play Giochi come termine generico per vari servizi relativi ai giochi Android, come ad esempio l’account giocatore, archiviazione e sincronizzazione dati, social, risultati e classifiche, test e distribuzione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Play Giochi sbarcherà su Windows nel 2022

Google ha affermato che ci sono 2,5 miliardi di utenti attivi mensili che giocano con app Android su smartphone e tablet, tuttavia il settore dei giochi Android sta crescendo di tre volte di anno in anno sui dispositivi Chrome OS. Sulla base di questa tendenza in crescita Google ora vuole portare la sua piattaforma di gioco multischermo sui PC equipaggiati con Windows.

Questa espansione è qualcosa che la comunità di sviluppatori Android desidera da tempo, a differenza degli sviluppatori di emulatori Android. Google Play Giochi prenderà la forma di un’applicazione Windows nativa e oltre all’app Google distribuirà direttamente contenuti, che includono sia titoli Android emulati che giochi che girano in modo nativo su Windows, inoltre ci saranno esperienze di gioco senza soluzione di continuità che consentiranno ai giocatori di spostarsi tra dispositivi mobili e desktop.

L’app di Google sarà disponibile su Windows 10 e versioni successive, ma le specifiche esatte arriveranno in un secondo momento. Come parte di questo rinnovamento, l’app ha ricevuto una nuova icona triangolare verde con mezzo controller al suo interno. Non ci resta quindi che attendere ancora un po’ per vedere il suo arrivo su Windows con i nostri occhi.