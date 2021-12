Il volantino che Expert ha deciso di lanciare in occasione del Natale, vuole controbattere alle ottime offerte lanciate dalle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, proponendo al consumatore finale un risparmio importante su ogni acquisto.

L’accessibilità è uno dei punti forti della campagna promozionale, poiché a tutti gli effetti gli acquisti potranno tranquillamente essere completati anche online sul sito ufficiale, con conseguente consegna della merce presso il domicilio (ma a pagamento). Al superamento dei 199 euro di spesa, inoltre, è prevista la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Expert, che offerte in questo nuovo volantino

Sconti assurdi attendono tutti gli utenti direttamente da Expert, la corrente campagna promozionale punta fortissimo sull’offrire al consumatore finale la possibilità di risparmiare al massimo, senza dover rinunciare alla qualità generale. I prodotti top di gamma della telefonia mobile effettivamente in promozione, vanno a toccare Samsung Galaxy S21, in vendita a 749 euro, oppure la coppia Galaxy S21+ e Apple iPhone 12, disponibile a 899 euro.

Chiaramente l’azienda ha anche pensato a coloro che invece sono alla ricerca di prodotti decisamente più economici e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, per questo motivo possiamo scovare Oppo A94, Oppo Find X3 Lite o anche Oppo A54s, solamente per citarne alcuni, tutti proposti ad una cifra che non supererà i 329 euro. Per conoscere da vicino e scoprire ogni singolo prezzo lanciato da Expert, non vi resta che aprire quanto prima il sito ufficiale, raggiungibile tramite il seguente link.