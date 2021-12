I prezzi più bassi del periodo sono da Euronics, con questo volantino l’azienda è in grado di ridurre al massimo la spesa finale, anche sull’acquisto dei migliori dispositivi in commercio; ciò spinge il consumatore ad accedere ai prodotti più desiderati, risparmiando tantissimo.

La limitazione più grande della suddetta campagna, riguarda più che altro la disponibilità sul territorio; dovete difatti sapere che è una soluzione localizzata, ovvero si differenzia in relazione al socio di appartenenza. Quanto descritto nell’articolo è da ritenersi valido solamente per i negozi di proprietà Euronics Dimo, per gli altri consigliamo di verificare presso il punto vendita più vicino alla vostra residenza.

Ecco il link diretto al nostro canale Telegram ufficiale, sono disponibili gratis tantissimi codici sconto Amazon.

Euronics: prezzi shock nel nuovo volantino

Prezzi incredibilmente bassi ed interessanti vi attendono direttamente da Euronics, con la corrente campagna promozionale sarà facilissimo pensare di spendere poco sui vari acquisti effettuati in negozio. La maggior parte dei modelli in promozione appartiene alla fascia intermedia della telefonia mobile, infatti sono tutti prodotti in vendita a meno di 400 euro, ma comunque in grado di garantire discrete prestazioni generali. I dispositivi da acquistare al volo sono Realme C25Y, Vivo Y21s, Oppo A53s, Oppo A94, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi 11 lite 5G (o 4G), Redmi Note 9 Pro o Redmi Note 10S.

Sono disponibili alcuni top di gamma, in parallelo, quali sono Galaxy Z Fold3 a 1599 euro, Galaxy Z Flip3 a 899 euro, Galaxy S20 FE a 349 euro, Oppo Find x3 Neo a 549euro, o anche Xiaomi 11T a 449 euro. Maggiori informazioni le trovate qui.