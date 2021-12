I prezzi più bassi dell’intero mese si possono scovare all’interno di un volantino Esselunga veramente incredibile, gli utenti hanno la fortuna di poter mettere le mani su prodotti di altissima qualità, con i quali accedere a prestazioni eccellenti, senza spendere poi così tanto.

Per godere di tutti i prezzi che andremo a raccontarvi, è bene ricordare che la campagna promozionale risulta essere disponibile solo ed esclusivamente per coloro che decideranno di recarsi in negozio; come al solito del resto, gli acquisti di tecnologia non sono completabili sul sito ufficiale. Al netto di questa limitazione, la disponibilità della campagna è estesa a tutto il territorio nazionale.

Esselunga: tantissime occasioni per tutti

Occasioni a non finire sono attive direttamente da Esselunga, in questi giorni gli utenti hanno davvero la possibilità di risparmiare su ogni acquisto effettuato, a patto che comunque la loro attenzione sia più che altro rivolta verso la fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero su dispositivi i cui prezzi non vanno oltre i 400 euro. I modelli effettivamente coinvolti dall’azienda nel volantino sono Xiaomi Redmi 9AT, Oppo A94, Oppo A74, Xiaomi Redmi Note 10S o anche un economico Xiaomi Mi 10T Lite e Realme C25Y.

Volendo salire di livello, ed ovviamente di spesa finale, l’occhio cade irrimediabilmente sull’Apple iPhone 13 Mini, il più economico della nuova lineup dell’azienda di Cupertino, in vendita a 898 euro. Per conoscere la campagna promozionale da vicino, potete aprire subito questo link speciale.