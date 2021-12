La transizione verso il DVB T2 è ormai entrata nel pieno, e nel corso dei prossimi mesi tutti i canali si trasferiranno sulle nuove frequenze liberando quelle attuali per il 5G.

Se ne parla ormai da tempo, almeno da tre anni, visto che per molti il passaggio implicherà il possibile acquisto di una nuova TV avente il nuovo standard di trasmissione già integrato. Gli utenti si sono anche allarmati alla possibilità di dover sostituire una televisione acquistata da poco per comprarne una con DVB T2.

Per questo motivo è iniziata la corsa agli scaffali, soprattutto nei giorni di vendite promozionali, per accaparrarsene una a poco prezzo. In realtà, però, non è necessario sostituire la propria TV: è possibile utilizzare quella vecchia acquistando un decoder o sostituendo quello già in uso con il decoder DVB T2.

E se i programmi continuano a non vedersi bene? Ecco la soluzione perfetta ad un prezzo minuscolo.

Antenna 4K per vedere perfettamente anche i programmi col decoder o la tv DVB T2

Anziché spendere molti soldi (al netto degli incentivi disponibili) per comprare una nuova televisione, è oggi possibile approfittare anche di un’offerta senza precedenti per acquistare un’antenna compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB T2 e supporto al 4K.

Fino al 14 dicembre, grazie ad Amazon, è possibile acquistare quest’antenna eccezionale che normalmente verrebbe a costare 50 euro, risparmiando il 73%. Come fare? Semplice: nella pagina del prodotto, basta spuntare la casella per applicare il coupon al momento del pagamento. Potrete così acquistare l’antenna al prezzo irrisorio di 13 euro.

L’antenna proposta è una soluzione efficace e a basso costo per risolvere ogni problema di visione dei canali digitali, ed è collegabile sia alla TV che al decoder DVB T2. E’ semplicissima da installare (basterà posizionarla accanto ad una finestra) e la spedizione gratuita e veloce è garantita da Amazon Prime.

In descrizione si legge inoltre che “L’antenna digitale HDTV può raggiungere fino a 120 miglia di portata a seconda dell’area e può essere posizionata quasi ovunque nella tua casa. L’antenna TV digitale HD cerca costantemente nuovi canali non appena vengono resi disponibili per la trasmissione. Prima dell’acquisto, verifica quali canali sono disponibili nella tua zona“.

“È possibile nascondere l’antenna TV dietro la TV, appoggiarla sul tavolo o attaccarla in alto su una finestra. Rendi la tua vita domestica semplice e comoda e immagina la tecnologia intelligent boost in qualità HD per ricevere il segnale da tutte le direzioni”.