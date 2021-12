C’e’ stato molto scalpore intorno al rinvio del live-action di Netflix dell’anime giapponese Cowboy Bebop. Molti fan sono rimasti scettici e non tutti hanno amato lo spettacolo, ma una buona fetta ha finito per godersi la nuova serie in attesa di una stagione nuova. Sfortunatamente, Netflix ha deciso di non andare avanti con lo spettacolo e molti membri del cast e della troupe, incluso John Cho, stanno ora reagendo alla notizia.

Cowboy Bebop era uno dei migliori show di Netflix quando è stato lanciato, ma è sempre difficile dire esattamente cosa significhi. Netflix sembra più che disposto a cancellare gli spettacoli che, almeno dall’esterno, sembrano popolari. Forse c’erano molte persone che hanno visto alcuni episodi ma non hanno terminato la serie, portando il servizio di streaming a credere che una seconda stagione non avrebbe avuto l’interesse necessario.

Le parole del regista

Anche il co-protagonista di John Cho, Mustafa Shakir, che ha interpretato Jet Black per Spike Spiegel di Cho, ha pubblicato un semplice post per fare riferimento alla cancellazione dello show. La sua era anche poco più di una singola GIF, ma almeno faceva riferimento direttamente allo spettacolo.

La prima stagione dello spettacolo copriva solo circa la metà della storia dell’anime originale, e si è anche conclusa con una svolta importante, cambiando un elemento di quella storia in grande stile. Ora non sapremo mai cosa sarebbe successo, che è ciò che frustra il produttore esecutivo Javier Grillo-Marxuach. In una nota scrive: “Mi è davvero piaciuto lavorare su questo. proveniva da un luogo vero e puro di rispetto e affetto. Vorrei che potessimo realizzare ciò che avevamo pianificato per una seconda stagione, ma sai cosa si dice, gli uomini pianificano, Dio ride. ci vediamo cowboy spaziale.”

Possiamo aggiungere Cowboy Bebop all’elenco degli spettacoli cancellati da Netflix. Sembra improbabile che lo show sopravviva altrove.