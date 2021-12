Il volantino che Coop e Ipercoop hanno deciso di lanciare in occasione del Natale 2021, raccoglie al proprio interno un numero sempre crescente di offerte speciali e di prezzi molto bassi, i quali spingono gli utenti ad acquistare i nuovi prodotti di tecnologia, e non solo.

Per essere sicuri di ricevere e godere di tutti gli sconti, dovete assolutamente collegarvi quanto prima al sito ufficiale, in questo modo riceverete sul vostro smartphone i nuovi prezzi bassi, ed allo stesso modo potrete fruire della spedizione gratuita, per ogni ordine del valore effettivamente superiore ai 19 euro.

I codici sconto Amazon sono disponibili gratis solo sul nostro canale Telegram, riceveteli subito premendo qui.

Coop e Ipercoop: sconti spaventosi vi attendono

Spendere poco con Coop e Ipercoop potrebbe essere davvero molto semplice, a patto che comunque siate alla ricerca di prodotti non propriamente recenti, e dai prezzi finali che non superano i 499 euro. Se rientraste in questa categoria, dovete comunque sapere che il miglior modello disponibile è senza dubbio il Galaxy S20 FE, è dotato di tutte le specifiche tecniche del Galaxy S20, con l’aggiunta del processore Qualcomm Snapdragon (l’alternativa è l’Apple iPhone X).

Osservando invece la fascia più bassa della stessa telefonia mobile, ovvero cercando di spendere meno di 300 euro, il consiglio è di puntare dritti verso Alcatel 1B, Galaxy A32 o anche Oppo A16. Per conoscere da vicino la campagna promozionale, ad ogni modo, potete rifarvi direttamente al sito ufficiale dell’azienda, il quale permette di scoprire e conoscere da vicino ogni prezzo; gli smartphone sono completamente sbrandizzati.