Gli sconti che comet ha deciso di mettere a disposizione della popolazione italiana, sono assolutamente incredibili e possono indurre un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative, garantendo difatti un rapporto qualità/prezzo decisamente favorevole.

Il volantino che troverete descritto nell’articolo, ad ogni modo, risulta essere attivo sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale, e prevede la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, nel momento in cui il livello di spesa dovesse superare i 49 euro. In parallelo, se si dovessero spendere più di 199 euro, è comunque prevista la rateizzazione senza interessi, ovvero il Tasso Zero, con pagamento tramite il conto corrente bancario.

Comet: occasioni e prezzi sempre più bassi

Che occasioni da Comet, la campagna promozionale promette all’utente finale un risparmio veramente importante sui vari acquisti che effettuerà sia in negozio che sul sito ufficiale. Il prodotto maggiormente rappresentativo dell’intero volantino è l’Apple iPhone 12, un modello da poco lanciato sul mercato nazionale, il quale viene proposto nel periodo corrente ad un prezzo finale di soli 779 euro.

Nell’eventualità in cui invece si voglia puntare verso soluzioni più economiche, la scelta potrà ricadere su Realme GT Master Edition, LG Velvet, Xiaomi Redmi 10, Samsung Galaxy A52, Galaxy A12 o anche un bellissimo Oppo A94, tutti prodotti in vendita a meno di 400 euro.

Ogni altra informazione in merito al volantino Comet discusso nell’articolo è raccolta sul sito ufficiale dell’azienda.