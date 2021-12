Gli sconti che Carrefour ha deciso di mettere a disposizione di ogni utente all’interno del nuovo volantino, riescono effettivamente a mettere il bastone tra le ruote ai principali competitor della rivendita di elettronica, proponendosi come valida alternativa a quanto stiamo vedendo altrove.

La campagna promozionale ripercorre esattamente le stesse linee guida delle precedenti, in altre parole gli acquisti possono essere completati tranquillamente nei vari negozi in Italia, con possibilità di accesso ovunque senza vincoli territoriali. L’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di godere delle medesime riduzioni anche sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

Carrefour: prezzi bassi e tantissime occasioni per tutti

Nuove offerte Carrefour attendono gli utenti in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, gli acquisti comprendono due prodotti veramente economici, la cui somma rientra addirittura nei 150 euro complessivi. Lo smartphone da scegliere nel caso in cui vogliate il massimo con il minimo sforzo, è senza dubbio lo Xiaomi Redmi 9AT, un terminale in vendita a meno di 100 euro, con il quale si possono godere prestazioni complessivamente interessanti, senza pretendere più di tanto.

La riduzione assume un altro aspetto se affiancata dalla Xiaomi Mi Band 4C, questa è la smartband più economica del momento, infatti viene scontata del 50% rispetto al listino originario, portando una spesa di soli 14,95 euro complessivi per tutti coloro che la sceglieranno. Le sue prestazioni sono adeguate al prezzo finale di vendita, come da aspetattive.