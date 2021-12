Le spese folli di Dicembre passano dalle ottime offerte lanciate da Bennet, il corrente volantino riesce a catturare l’attenzione dei tantissimi consumatori interessati al risparmio, proponendo in cambio una lunga serie di prezzi bassi e di contenuti estremamente interessanti.

La campagna promozionale raccoglie indisturbata molte offerte speciali, mettendole a disposizione dei vari utenti che sceglieranno di recarsi personalmente in negozio per completare i propri acquisti. L’unica limitazione che contraddistingue la soluzione corrente, riguarda la disponibilità sul sito; al momento, infatti, gli acquisti non possono essere effettuati online.

Bennet: quanti sconti e che prezzi bassi

Il volantino di Natale di Bennet promette sconti veramente grandiosi per tutti gli utenti, sebbene comunque l’attenzione sia sempre stata rivolta verso la fascia intermedia della telefonia mobile. Il modello più interessante dell’intera lista è senza dubbio il Samsung Galaxy S20 FE, un prodotto disponibile all’acquisto a soli 399 euro, e da acquistare subito poiché dotato delle medesime specifiche del Galaxy S20, nonché del processore Qualcomm Snapdragon.

Volendo invece cercare di risparmiare ulteriormente, il consiglio è di puntare su uno a scelta tra Galaxy A12 a 149 euro, Xiaomi Redmi 9AT a 89 euro, Redmi Note 9 a 159 euro o Galaxy A22 a 199 euro. Per conoscere da vicino la campagna promozionale di Bennet, consigliamo di aprire il seguente link, troverete le singole pagine che compongono il volantino, in modo da approfondire i vari prezzi attivati dall’azienda.