L’operatore virtuale 1Mobile ha recentemente lanciato una nuova versione dell’offerta Top Reward a 7,99 euro al mese, che consente di ottenere un quantitativo maggiore di traffico dati complessivo dopo 3 mesi, ossia 120 Giga, e in più anche 5 euro omaggio completata l’attivazione.

La novità da poco resa disponibile, ha quindi modificato l’offerta Top Reward lanciata nello scorso mese di Giugno 2021. Scopriamo insieme tutti i dettagli della modifica.

1Mobile ha modificato l’offerta Top Reward, ora propone anche 5 euro di sconto

Grazie alla nuova versione lanciata aumenta il bonus di traffico dati erogato gratuitamente dalla terza mensilità, che in precedenza era pari a 10 Giga. Adesso, invece, chi attiva 1Mobile Top Reward avrà 20 Giga in più a partire dal terzo mese, permettendo così di avere un bundle complessivo di 120 Giga ogni mese allo stesso prezzo di prima.

1Mobile ha anche deciso di applicare, come anticipato precedentemente, una promozione a tutti gli utenti che decidono di attivare l’offerta, infatti erogherà 5 euro di credito telefonico in omaggio. La ricarica omaggio potrà essere utilizzata esclusivamente per il pagamento del costo mensile dell’offerta, acquisto extra e/o eventi di traffico a pagamento e ha priorità di utilizzo rispetto al credito standard derivante da ricariche a pagamento.

1Mobile Top Reward prevede di base minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 100 Giga di traffico dati, il tutto a 7,99 euro al mese. A partire dalla terza mensilità, grazie all’erogazione di 20 Giga al mese in più, ci saranno a disposizione 120 Giga di traffico dati allo stesso prezzo mensile. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.