WindTre apre la stagione natalizia con importanti tariffe per la telefonia mobile. Il gestore arancione vuole assicurare promozioni alternative alle operazioni low cost di Iliad, con in primis la Giga 120. I clienti che intendono attivare una SIM con l’operatore arancione possono ora scegliere la vantaggiosa ricaricabile WindTre Star+.

WindTre, a Natale ritorna la grande tariffa con 100 Giga in 4G

La ricaricabile WindTre Star+ si presenta come una delle migliori iniziative del momento. I clienti che scelgono questa promozione avranno a loro disposizione soglie di consumo quasi illimitate unite ad un prezzo da vero ribasso.

Il pacchetto dei consumi prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a tutti e 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa promozione sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile dovranno accettare una serie di condizioni. Per attivare la WindTre Star+, in primo luogo, gli abbonati dovranno aggiungere una quota una tantum dal valore di 10 euro per la ricezione della SIM. Al tempo stesso, gli utenti che sono interessati a sottoscrivere la promozione dovranno anche effettuare l’operazione di portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad prevede un tempo massimo di tre giorni lavorativi.

Per attivare la promozione di WindTre, i clienti interessati dovranno recarsi necessariamente presso uno punti vendita ufficiali del provider in Italia. Ad oggi, infatti, non è ancora disponibile l’attivazione online di questa tariffa low cost.