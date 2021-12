Unieuro sa come far risparmiare al massimo tutti gli utenti in Italia, i prezzi attivati con il volantino di Natale sono quasi completamente gratis, e promettono una spesa decisamente inferiore alle più rosee aspettative, o comunque a quanto le altre realtà sono attualmente in grado di offrire.

Per spendere poco con Unieuro sarà difatti necessario recarsi in un qualsiasi punto vendita in Italia, senza limitazioni o vincoli territoriali, oppure decidere di affidarsi direttamente al sito ufficiale. In questo secondo caso, ad ogni modo, possiamo assolutamente consigliare la spedizione diretta verso il domicilio, gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, troverete codici sconto e tantissime offerte speciali.

Unieuro: quante occasioni nel volantino

Con Unieuro non si scherza assolutamente, la corrente campagna promozionale punta fortissimo sull’offrire all’utente la possibilità di mettere le mani sui migliori prodotti, ad un prezzo complessivamente accessibile per la maggior parte di noi. I top di gamma su cui l’azienda ha deciso di puntare vanno a toccare Apple iPhone 12 Pro, disponibile a 899 euro, come anche l’incredibile Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, in vendita nel periodo corrente a 969 euro.

Sempre all’interno del medesimo volantino si possono anche scovare occasioni più abbordabili su prodotti complessivamente interessanti, in termini di prestazioni generali; tra questi annoveriamo Motorola Edge 20, Vivo Y33s, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o anche un buonissimo Realme GT Master Edition. Coloro che vorranno effettivamente approfondire la conoscenza della campagna, possono decidere di collegarsi al sito ufficiale di Unieuro.