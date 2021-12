Trony attiva una campagna promozionale che sembra elargire splendidi regali di Natale a tutti gli utenti che correranno ad acquistare in negozio; a conti fatti un volantino veramente interessante ricco di occasioni e di prezzi coinvolgenti.

La soluzione che potete visualizzare nell’articolo, come molte altre in passato, risulta essere accessibile in ogni singolo negozio in Italia; per approfittarne basterà recarsi presso il punto vendita più vicino alla vostra residenza, ed il gioco è fatto. I prodotti sono integralmente distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, e prevedono inoltre la variante no brand, nel caso in cui si trattasse di telefonia mobile.

Trony: che occasioni per tutti nel volantino

Per approfittare dell’ottima occasione lanciata direttamente da Trony, non sono necessarie operazioni particolarmente complesse. L’unico step da seguire pedissequamente richiede l’acquisto di uno dei seguenti: televisore il cui prezzo superi i 499 euro, grande elettrodomestico in vendita a più di 299 euro, oppure un piccolo elettrodomestico il cui prezzo vada oltre i 59 euro.

Fatto questo la strada appare essere irrimediabilmente in discesa, infatti i consumatori potranno poi aggiungere un secondo prodotto, in modo da avere la possibilità di ricevere in cassa uno sconto fisso del 50% sul valore di listino del meno caro della coppia. Il meccanismo appare sin da subito molto semplice da comprendere, se tuttavia volete approfondire la conoscenza della campagna, sul sito ufficiale di Trony troverete tutte le informazioni del caso, che vi spingeranno a spendere sempre meno.