Probabilmente hai sentito parlare di Tinder e se lo hai usato sai che ha Spotify integrato. Spotify è uno dei servizi di streaming musicale più utilizzati al mondo e la musica piace a tutti. Ciò è sfruttato dalla connessione Spotify all’interno dell’app, che mostra i brani musicali preferiti delle persone come inno.

Potresti capire se andrai d’accordo con qualcuno in base ai suoi gusti musicali in base a questo. Sebbene questa funzione sia presente da un po’, Tinder sta ora rilasciando una nuova modalità musicale che rafforza questa integrazione riproducendo automaticamente una colonna sonora mentre si esamina il profilo di qualcuno.

Tinder continua a migliorare la sua piattaforma

In precedenza, gli inni Spotify degli utenti venivano mostrati nella parte inferiore dei loro profili. Per ascoltare la traccia, dovresti scorrere fino in fondo e quindi toccarla. Data la sua posizione, è stato facile per molte persone trascurare questa caratteristica. Tinder inizierà a riprodurre l’inno in sottofondo mentre esamini il profilo della persona, grazie al nuovo aggiornamento della modalità musica.

Ciò rende lo scorrimento più coinvolgente e può anche aiutare i consumatori a sviluppare una connessione istantanea in base al fatto che a loro piaccia o meno la canzone. Tinder afferma che l’inno, una canzone che ritrae la persona dentro e fuori, ha portato a un aumento del 10% delle partite per gli utenti di tutto il mondo. Con l’aggiunta della nuova modalità musica, si prevede che il numero aumenterà man mano che più utenti acquisiranno familiarità con la funzione.

Tinder promette anche che la modalità musica replicherà la sensazione di partecipare a una festa e incontrare nuove persone, cosa che gli utenti si sono persi a causa della pandemia. La modalità musicale di Tinder sarà disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane. Sarà disponibile in tutti i paesi in cui sono disponibili sia Tinder che Spotify.