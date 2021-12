Razer è noto per i suoi laptop e anche per i suoi accessori per smartphone in genere destinati al mondo del gaming. Ad esempio, è il caso di Kishi, il controller che trasforma il tuo telefono Android in una console portatile. L’azienda ha recentemente annunciato un altro accessorio stravagante per smartphone: un mini ventilatore con illuminazione RGB.

Se il tuo dispositivo Android inizia a surriscaldarsi e a rallentare, puoi utilizzare il Razer Cooler Chroma per mantenere la temperatura sotto controllo. Il dispositivo di raffreddamento RGB è dotato di una ventola a 7 pale che raggiunge fino a 6400 giri/min. Nonostante la velocità così elevata, la ventola produce solo 30 dB di rumore. La “tecnologia avanzata di raffreddamento per smartphone” all’interno dell’accessorio include un dispositivo di raffreddamento termoelettrico, un dissipatore di calore in alluminio e una piastra di raffreddamento come dissipatore di calore della CPU per allontanare il calore in eccesso dallo smartphone e dirigerlo verso la ventola.

Il dispositivo è compatibile con MagSafe. Si collega magneticamente all’iPhone 12 e alla serie di iPhone 13. Nonostante sia pensato principalmente per smartphone, il Razer Phone Cooler Chroma non dispone di una batteria integrata. Infatti, si collega direttamente al telefono tramite USB-C. Oppure puoi collegarlo ad un power bank, anche se ciò ne limiterà l’utilità. La velocità della ventola e i 12 LED RGB possono essere personalizzati tramite Bluetooth LE.

Puoi acquistare il Razer Cooler Chroma dal sito Web dell’azienda. Il prezzo è decisamente alto rispetto alla media, ma se il tuo dispositivo tende a rallentare e surriscaldarsi, questo accessorio potrebbe aiutarti a risolvere il problema una volta per tutte. Tuttavia, è difficile dire quanto sarà effettivamente utile questo dispositivo di raffreddamento nell’uso nella vita reale.