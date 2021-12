La partita di Europa Conference League del Tottenham contro il Rennes giovedì è terminata dopo che otto giocatori e cinque membri dello staff sono risultati positivi al Covid-19e.

Si ritiene che la loro partita contro il Brighton di domenica in Premier League sia in fase di revisione. Gli Spurs hanno dichiarato di aver chiuso mercoledì il centro di allenamento della prima squadra. “Sono in corso discussioni con l’Uefa. Forniremo un ulteriore aggiornamento su questa partita a tempo debito“, ha detto il club.

La Uefa ha detto giovedì che esaminerà i problemi che hanno portato il Tottenham a dichiarare che la partita non si svolgerà. L’organo di governo del calcio europeo deve determinare l’idoneità della squadra del Tottenham, oltre alla portata della guida sanitaria offerta prima di prendere una decisione.

Le regole dell’Uefa stabiliscono che se i club hanno 13 giocatori in forma nella loro lista A, incluso un portiere, devono giocare.

Parlando all’inizio di mercoledì, il manager Antonio Conte ha dichiarato: “Ora, di sicuro, siamo un po’ spaventati perché domani non sappiamo cosa accadrà. Ogni giorno abbiamo più aspetti positivi. Questa non è una buona situazione”.

In una dichiarazione di mercoledì sera, il Rennes ha criticato la mossa, affermando di “riservarsi il diritto” di presentare ricorso contro la decisione Uefa.

“Questa mancanza di fair play è tanto più evidente in quanto il Tottenham aveva confermato via e-mail che la partita si sarebbe tenuta all’inizio del pomeriggio prima di avvertire il Rennes della loro intenzione di non giocare subito dopo l’atterraggio a Londra“, ha aggiunto la nota.

La decisione della UEFA

La Uefa potrebbe ordinare una riorganizzazione della partita, anche se con il 31 dicembre il termine ultimo per la conclusione della fase a gironi, trovare una data alternativa non sarà facile.

Dopo la partita di campionato degli Spurs contro il Brighton, gli Spurs affronteranno il Leicester City il 16 dicembre e il Liverpool il 19 dicembre, prima dei quarti di finale della EFL Cup contro il West Ham il 22 dicembre.

“Parlare di calcio oggi è impossibile. L’ultima situazione mi ha molto turbato”, ha detto Conte. “La situazione è grave. I numeri dei contagi sono alti”.

L’italiano, che si è detto vaccinato, non ha detto se i casi positivi al club siano stati causati dalla nuova variante Omicron Covid-19.

Anche il Villa ha affrontato un focolaio di Covid-19 a gennaio, il che significava che nessun giocatore della prima squadra era disponibile per una sconfitta al terzo turno di FA Cup contro il Liverpool, mentre le partite di Premier League contro Everton e Tottenham sono state poi riprogrammate.