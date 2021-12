Iliad ha grandi progetti per la stagione natalizia. Il provider francese vuole essere ancora al centro della telefonia mobile, con la sua tariffa migliore. Ancora in queste settimane gli abbonati potranno attivare la vantaggiosa ricaricabile Giga 120.

Iliad, il 5G e l’offerta per il Natale a soli 9,99 euro

Anche nella stagione natalizia, la Giga 120 si conferma la promozione più vantaggiosa nel campo della telefonia mobile. Questa tariffa coniuga infatti prezzi da ribasso e soglie di consumo quasi illimitate. Nel dettaglio, gli abbonati di Iliad avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a chiunque e 120 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 9,99 euro al mese, con un contributo di attivazione pari a 10 euro per il rilascio della della SIM.

La grande sorpresa di Iliad per questa stagione natalizia è rappresentata dalla tecnologia 5G. Il gestore francese, in tal senso, ha differenziato la sua strategia commerciale da altri gestori, tra cui TIM e Vodafone. La connessione di rete 5G per tutti gli abbonati che attivano la Giga 120 sarà disponibile completamente a costo zero. Per la tecnologia non sono quindi necessarie opzioni extra né tariffe aggiuntive.

Il 5G di Iliad è già presente in gran parte della nazione. Per ora la connessione internet di nuova generazione è disponibile in almeno 20 città del nostro Paese. Per il prossimo anno, e comunque entro la prima parte del 2022, la copertura sarà ulteriormente estesa ad altri centri e città della nazione.