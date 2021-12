Microsoft ha appena depositato un nuovo marchio per Halo: The Endless, in qualcosa che sembra un possibile titolo per un’imminente espansione di Halo Infinite.

Per ora seguono spoiler estremamente leggeri, in cui gli Endless vengono allevati come una sorta di nuova razza che Zeta Halo sta ospitando e che l’Araldo sta cercando di liberare. I dettagli su cosa siano esattamente The Endless rimangono in breve tempo durante il gioco, ma è stato promesso che saranno “peggiori del Flood“.

Attenzione agli spoiler

Quello che succede è che alla fine, non incontriamo mai The Endless. Dopo averli sentiti pubblicizzare tutto il gioco, non c’è momento in cui vengono effettivamente presentati come una nuova razza aliena da combattere. Non li diamo nemmeno un’occhiata adeguata.

La scena finale, dopo i titoli di coda, vede Atriox entrare in profondità nell’Anello nell’area “deposito” affinché gli Endless apparentemente li liberino. Ma ancora una volta, non li vediamo. Da ciò, è quasi impossibile dire cosa dovrebbero essere. Un po’ come Vex Harpies di Destiny.

Dettagli sulla campagna

Non sappiamo ancora quale sia esattamente il piano di contenuto della storia post-campagna di Microsoft qui. Anche se chiaramente, i fan non dovranno aspettare altri sei anni come per Halo Infinite 2, ma non sappiamo nemmeno quanto spesso riceveremo nuovi contenuti della storia e che dimensioni avranno. L’ipotesi migliore è che potremmo ottenere espansioni annuali con una certa quantità di contenuto della storia.

Anche se l’introduzione di una razza nemica completamente nuova sembra un momento piuttosto significativo per la serie, e potrebbe essere un progetto che richiede più tempo per essere realizzato.

Considerando quindi che il titolo sembra piu’ un’espansione e dato il contesto di The Endless nella campagna stessa, e quanto chiaramente la prossima fase di Infinite sia stata gia’ rivelata, sappiamo Microsoft a cosa sta mirando. Ma non abbiamo idea di quando questo potrebbe accadere.