Google Stadia l’aveva promesso a tutti: ora la piattaforma è utilizzabile con i modelli più recenti di Smart TV LG mediante l’app ufficiale dedicata, senza aver bisogno di nessun altro dispositivo che non sia il controller. Andando a vedere nel dettaglio, i modelli compatibili sono tutti quelli con WebOS 5.00 o 6.00, ossia quelli usciti nel mercato dal 2020 in poi.

Di fatto, al CES 2021, l’azienda coreana aveva annunciato della compatibilità con i servizi GeForce Now e Google Stadia entro la fine del 2021, andando così a rafforzare la posizione dei TV LG all’interno del mercato videoludico. Per quanto concerne la piattaforma di cloud gaming di Google, quindi, la promessa è stata mantenuta prima che scadesse l’anno, cosa che era stata preannunciata all’inizio ma che non era chiaro se sarebbe stata rispettata o meno.

Google Stadia: tutti i dettagli di questo nuovo annuncio

A partire da questo momento, Google Stadia è quindi definitivamente disponibile per i TV LG che hanno WebOS 5.00 e 6.00 ed è possibile scaricare il tutto direttamente qui. Chiaramente, sarà possibile fare uso delle caratteristiche dei modelli più nuovi dell’azienda, come ad esempio la risoluzione 4K, HDR e audio 5.1 surround. L’app è compatibile con lo Stadia Controller e anche con altri controller che sono collegabili mediante Bluetooth e USB.

Non tutti se ne stanno rendendo effettivamente conto, ma questa può essere una novità che potrebbe risultare molto interessante per tutti coloro che possiedono un modello LG di ultimissima generazione, essendo che consente di trasformare la propria TV in una vera e propria postazione di gioco senza aver bisogno di nessun dispositivo a parte.