La fine dell’anno si avvicina e come di consueto anche per Google arriva il momento di tirare le somme, dinamica che porta il famoso motore di ricerca ad analizzare gli argomenti più cercati nel web tramite il proprio search engine, ovviamente tra gli argomenti in top spiccano le tematiche covid, nel dettaglio “Come guarire”, oppure “Vaccino covid vicino a me”, dettaglio che lascia intuire come la popolazione esprime il desiderio di lasciarsi alle spalle una pandemia che comunque sta continuando a correre.

Le maggiori tendenze

Ovviamente andando a creare delle macro-categorie di ricerca, emergono dei gruppi di argomenti che hanno predominato nel corso del 2021, eccoli qui: