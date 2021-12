Gmail dispone di molte scorciatoie – shortcut – che permettono di sfruttarne a pieno le potenzialità. Tuttavia, non c’è nessuna indicazione specifica a riguardo mentre si utilizza l’app. Il primo step per poterle utilizzare è attivarle. Soprattutto se state usando la versione desktop, sono solitamente disattivate. Vi basterà recarvi nelle impostazioni. Di seguito alcune delle più utili.

Scorciatoie Gmail per desktop

Componi/scrivi una nuova mail (c)

Sebbene non sia difficile fare clic sui pulsanti per comporre una nuova mail, premendo il tasto c sarà possibile anche senza utilizzare il mouse.

Ricerca (/)

Invece di inserire manualmente la casella di ricerca, puoi facilmente scorrere l’intera casella postale premendo il tasto /.

Seleziona (x)

Puoi selezionare un messaggio evidenziato premendo il tasto x. Usa le frecce per spostarti e selezionare più email.

Apri/Open (o)

Premendo la o potrai aprire il messaggio selezionato.

Torna all’elenco dei thread (u)

Puoi tornare all’elenco di altri gruppi di e-mail cliccando il tasto u.

Preferiti (s)

Quando desideri aggiungere un’e-mail ai preferiti, puoi premere il tasto s per contrassegnare il messaggio con una stella. Premilo nuovamente per applicare delle modifiche.

Archivio (e)

L’archiviazione di un’e-mail la salverà per dopo nascondendola dalla tua casella di posta.

Etichetta (l)

È possibile aggiungere un’etichetta ad una o più mail selezionate premendo l. Grazie a questo tasto appariranno anche le opzioni del menu per le etichette.

Eliminare (#)

Con qualsiasi conversazione selezionata, puoi premere # per eliminarla immediatamente dalla posta in arrivo e spostarla nel cestino.

Rispondi (r)

Quando hai un messaggio aperto a cui vuoi rispondere rapidamente, basterà premere il tasto r.

Rispondi a tutti (a)

Se si dispone di più interlocutori a cui rispondere contemporaneamente, è possibile rispondere a tutti i destinatari premendo a.

Segna come spam (!)

Supponiamo di voler contrassegnare il messaggio selezionato come spam, premendo il tasto ! potrai farlo in un click.

Inoltra (f)

Se desideri inoltrare una mail ad un altro destinatario, puoi farlo premendo f.

Naviga all’interno dei thread (n, p)

In un thread con più messaggi di posta elettronica, è possibile scorrere ciascuna delle mail con il tasto n per spostarsi verso il basso e p per spostarsi verso l’alto.

Segna come letto/non letto (Maiusc + u, Maiusc + i)

Per fare in modo che un messaggio selezionato venga nuovamente visualizzato come nuovo, puoi premere Maiusc + u per contrassegnarlo come non letto. In alternativa, premendo Shift + i lo contrassegnerai come letto.

Aprire la posta in arrivo (g + i)

Se vuoi aprire la tua casella di posta principale istantaneamente in qualsiasi momento, premendo g + l’app lo farà al posto tuo.

Aprire l’elenco delle scorciatoie da tastiera (?)

Le scorciatoie per usare Gmail sono davvero tante. Per vederle tutte in qualsiasi momento, premi il tasto ? e apparirà una finestra pop-up con tutti i comandi disponibili.

Shortcut per Android

Infine, se colleghi una tastiera al tuo dispositivo Android, avrai accesso a una selezione molto ridotta di scorciatoie da tastiera. Di seguito alcune: Componi (Ctrl + n), Archivio (Ctrl + d), Invia (Ctrl + tasto Enter), Aggiorna (Ctrl + u), Seleziona tutto (Ctrl + a), Apri il menu (Ctrl + m), Segna come già letto (Ctrl + i), e così via. Gmail è uno strumento incredibilmente potente, ma ciò significa anche che a volte può essere piuttosto confusionario. L’utilizzo di alcune di queste scorciatoie per velocizzare l’esperienza può aiutarti a padroneggiare il client di posta elettronica di Google.