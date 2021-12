Expert cerca in tutti i modi di catturare l’attenzione dei consumatori nazionali, con il lancio di una campagna promozionale veramente ricchissima di prezzi bassi e di sconti alla portata della maggior parte di noi, oltre a garantire un’ampissima accessibilità sul territorio.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Expert, possono essere tranquillamente completati sia in negozio che affidandosi direttamente al sito ufficiale dell’azienda, il quale permette di ricevere la merce presso il proprio domicilio, previo il pagamento di un piccolo contributo per la consegna (in genere non va oltre i 10 euro totali).

Expert, che occasioni nel volantino

I prezzi sono bassissimi da Expert con il nuovo volantino che l’azienda ha deciso di mettere a disposizione per tutti gli utenti fino al 12 dicembre 2021, risulta essere possibile mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione, senza mai spendere cifre particolarmente elevate. I modelli di cui effettivamente vogliamo consigliare l’acquisto sono Samsung Galaxy S21, il cui prezzo finale è di 749 euro, passando per il più costoso e performante Galaxy S21+, disponibile a 899 euro, oppure il buonissimo Apple iPhone 12, in vendita alle medesime cifre.

Per quanto riguarda invece la fascia più bassa della stessa telefonia mobile, segnaliamo la presenza di modelli del calibro di Oppo Find X3 Lite, Oppo A94 o anche Oppo A54s, tutti prodotti disponibili a meno di 400 euro, i quali garantiscono comunque discrete prestazioni generali, senza mai richiedere un esborso complessivamente troppo elevato. Ogni altra informazione in merito al volantino Expert è rimandata qui.