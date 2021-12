Il volantino attivato da Euronics nei giorni di metà Dicembre è assolutamente inarrestabile, tutti i consumatori hanno la fortuna di approfittare di una lunghissima serie di riduzioni di prezzo, almeno in confronto al listino originario, applicate sui migliori prodotti in circolazione.

Accedere agli sconti, tuttavia, potrebbe essere più complesso del previsto, data la disponibilità della medesima campagna in limitati punti vendita sul territorio. Dovete sapere, a conti fatti, che le soluzioni che trovate descritte nell’articolo sono localizzate, ovvero sono state attivate solamente in specifici negozi in Italia, con differenze importanti di socio in socio. Noi vi raccontiamo la proposta di Euronics Dimo, per le altre consigliamo di recarsi il prima possibile nel punto vendita più vicino alla propria residenza.

Euronics: promozioni e prezzi sempre più bassi

Prezzi assurdi attendono gli utenti da Euronics, sono tantissimi gli smartphone effettivamente in promozione che possono garantire un risparmio senza precedenti. I modelli scontati fino al 24 dicembre 2021, sono Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 179 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 349 euro, Galaxy A12 a 139 euro, Galaxy Z Flip3 a 899 euro, Xiaomi 11T a 449 euro, Xiaomi 11 Lite a 349 euro, Xiaomi Redmi Note 10S a 229 euro, Oppo Find X3 Neo a 549 euro, Oppo Find X3 Lite a 349 euro, Oppo A94 a 299 euro, Vivo Y21s a 169 euro, Wiko Power U20 a 149 euro, Realme C25Y a 149 euro, TCL 20L a 149 euro, Oppo A53s a 179 euro o similari.

