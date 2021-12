Lo Speciale Multimediale di Esselunga è un volantino che da sempre attira l’attenzione e l’ammirazione di milioni di consumatori, al suo interno si possono trovare tantissimi sconti molto speciali, con prezzi alla portata di tutti applicati su prodotti di altissima qualità generale.

Le riduzioni che troverete descritte nell’articolo, lo ricordiamo, sono da considerarsi valide solamente per coloro che decideranno di recarsi personalmente in negozio, non sul sito ufficiale. Al netto di questo, le limitazioni territoriali sono inesistenti, come anche le disponibilità in termini di scorte. I clienti che vorranno richiedere il Tasso Zero, inoltre, dovranno spendere solamente più di 199 euro.

Esselunga: offerte e prezzi sempre più bassi

Tantissime occasioni attendono gli utenti da Esselunga, con la nuova campagna promozionale tutti hanno la possibilità di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, godendo di riduzioni importanti applicate sui migliori prodotti in circolazione. Un esempio può essere portato avanti per quanto riguarda la fascia intermedia della telefonia mobile, restando entro i 400 euro di spesa sarà possibile acquistare uno a scelta tra Xiaomi Mi 10T Lite, Redmi 9AT, Oppo A94, Oppo A74, Realme C25Y o anche Xiaomi Redmi Note 10S.

Per godere della più ampia possibilità di risparmio, e di accesso alle migliori offerte del periodo, l’azienda ha anche pensato di scontare un top di gamma, stiamo parlando di Apple iphone 13 Mini, oggi acquistabile al prezzo finale di 898 euro. I dettagli della campagna promozionale sono disponibili a questo link.