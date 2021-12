Qualche settimana fa, sono stati presi in esame i costi di gestione di ben 6 modelli di automobili, ed erano tre che funzionavano a diesel e tre con alimentazione elettriche. Le auto di cui stiamo parlando sono la Volkswagen Tiguan 2.0 con la VW ID; La Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4×4 con la Enyaq iV 80; l’Audi Q5 40 TDI Quattro con la e-tron 50 Quattro.

Sul proprio profilo Linkedin, il gruppo Volkswagen ci ha tenuto a postare tutti i risultati di questo confronto: “Guidare un’auto con motore a combustione costa fino al 50% in più rispetto a un’auto elettrica!“, ha scritto. “AutoZeitung ha fatto i conti, tenendo conto di tutti i costi. Guidare una Tiguan #VW costa circa il 30% in più per km rispetto a una ID.4. Un km in un #Audi Q5 costa circa il 40% in più rispetto a un Q4 e-tron. E guidare un #Skoda Kodiaq è circa il 50% più costoso per km rispetto a un Enyaq! È tempo di cambiare“.

Diesel contro elettrico: ecco chi vince la sfida

Per quanto concerne ciò che ha pubblicato il gruppo Volkswagen pare che ci siano state delle obiezioni anche abbastanza fondate: la prima è riguardante il prezzo d’acquisto, che per molti automobilisti è ancora troppo esoso. Il secondo è concernente i tempi della ricarica. Di quest’ultima obiezione ha parlato Nikola Knezevic:

“C’è solo una voce che manca in questo tipo di confronti ed è ‘Tempo speso per caricare un veicolo per km‘. Una volta che questo valore si avvicinerà, le persone guideranno principalmente elettrico (e anche gli incentivi non saranno necessari). Per rifornire una Tiguan di gasolio sono necessari 5 minuti per 1.137 km. Per caricare la ID4 Pure 29 minuti per 276 km. Almeno 4 ore di differenza per 1.137 km. Su 15 mila km all’anno la differenza è di almeno 52 ore elettriche VS circa 65 minuti di tempo di ricarica sul motore a combustione. Risolvete questo problema e risolverete il futuro“.