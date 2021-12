L’operatore virtuale CoopVoce continua a proporre la nuova promo da dedicare a tutti i suoi nuovi clienti che decidono di effettuare la portabilità del numero sottoscrivendo una delle sue offerte.

Più precisamente parliamo delle EVO 100 o EVO 30 o EVO Voce&SMS e gli interessati hanno tempo fino al 10 gennaio per attivarle e ricevere così 30 euro di traffico bonus. Ricordiamoci insieme come funziona.

CoopVoce: come ottenere i 30 euro di bonus per Natale

L’operatore propone la Evo Voce&SMS con minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti a 4.50 euro al mese. Il costo di attivazione è di 9.90 euro se si attiva l’offerta online, questo costo include anche la spedizione della SIM Card ed il primo mese di offerta. Il costo di attivazione si alza a 10 euro se l’offerta si attiva presso i negozio dell’operatore.

Troviamo poi la Evo 30 con minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 30 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a 6.90 euro al mese. Anche in questo caso attivando l’offerta online il costo di attivazione è pari a 9.90 con spedizione SIM e primo mese, se si attiva l’offerta nei negozi il costo è di 10 euro con 5 euro di traffico telefonico incluso.

Infine troviamo la Evo 100 con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB di traffico internet in 4G a 6.90 euro al mese. Per il costo di attivazione vale lo stesso discorso delle precedenti offerte. Attivando una di queste offerte in portabilità del proprio numero otterrete 30 euro di bonus dall’operatore. Vi ricordo che per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.