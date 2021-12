Coop e Ipercoop da impazzire: tantissimi sconti speciali per gli utenti

Gli sconti che Coop e Ipercoop hanno deciso di attivare in occasione delle festività natalizie sono veramente incredibili, gli utenti possono approfittare di prezzi sempre più bassi e convenienti, i quali permettono di accedere a prodotti qualitativamente elevati.

Tutte le offerte che andremo a raccontare, a differenza di quanto siamo stati abituati a vedere in passato, sono accessibili solo ed esclusivamente sul sito ufficiale. La spedizione presso il domicilio è comunque sempre gratis su ogni singolo acquisto effettuato, a patto che comunque la spesa complessiva vada oltre i 19 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta o similari.

Coop e Ipercoop: che occasioni e che prezzi bassi

I migliori prodotti effettivamente in promozione da Coop e Ipercoop vanno ad abbracciare la fascia media della telefonia mobile, coinvolgendo alcuni dei prodotti più in voga degli ultimi anni. I due modelli da non perdere assolutamente di vista sono Galaxy S20 FE e Apple iPhone X, entrambi sono in vendita a meno di 499 euro, sebbene consigliamo l’acquisto di Galaxy S20 Fe, migliore in termini di specifiche tecniche generali.

Sempre restando nella telefonia mobile, ma volendo spendere meno di 300 euro, si potranno poi scegliere tre prodotti in particolare: Galaxy A32, Alcatel 1B o anche Oppo A16. Tutti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà necessariamente essere esercitata sempre sul sito, e nella maggior parte dei casi sono anche disponibili sbrandizzati, ovvero con aggiornamenti rilasciati più tempestivamente dai produttori stessi.