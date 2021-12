Comet prosegue sull’ottima strada intrapresa in passato, rilanciando la sfida alle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con una campagna promozionale veramente ricchissima di contenuti e di prezzi molto più bassi del normale.

Per godere delle medesime riduzioni di prezzo, come sempre accade parlando di Comet, gli utenti sono costretti a recarsi personalmente in negozio, oppure ad affidarsi al sito ufficiale dell’azienda, il quale prevede la spedizione gratuita presso il domicilio su ogni ordine del valore immediatamente superiore ai 49 euro. Coloro che inoltre spenderanno più di 199 euro, potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, la quale prevede il pagamento in comode rate tramite il conto corrente bancario.

Comet: prezzi da urlo in un volantino inedito

Tantissime occasioni sono a disposizione degli utenti nel volantino Comet, finalmente i prezzi sono bassi ed assolutamente convenienti. Il miglior modello in promozione nel periodo corrente è sicuramente l’Apple iPhone 12, un terminale oggi proposto dall’azienda a 779 euro (nella sua versione che prevede 128GB di memoria interna).

Per quanto riguarda la fascia intermedia, segnaliamo ad ogni modo la presenza dei vari Wiko Power U20, Oppo A94, Galaxy A12 e galaxy A52, passando anche per LG Velvet e Xiaomi Redmi 10, tutti modelli da meno di 400 euro, con l’aggiunta del Realme GT Master Edition. Naturalmente all’interno della campagna promozionale si possono trovare anche altri prodotti ugualmente interessanti, per questi consigliamo la visione delle pagine che trovate elencate dettagliatamente sul sito ufficiale.