Il volantino del mese di Dicembre lanciato da Carrefour, raccoglie al proprio interno un quantitativo incredibile di offerte e di prezzi sempre più bassi alla portata degli utenti che vogliono cercare di risparmiare al massimo su ogni acquisto effettuato.

L’idea dell’azienda è di cercare di offrire uno sconto incredibile, senza richiedere un esborso particolarmente elevato; ecco quindi che si possono scoprire prodotti sempre più scontati, distribuiti con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, ma sopratutto nella variante no brand, nel caso si tratti di telefonia mobile.

Carrefour: offerte a non finire per tutti

Occasioni a non finire sono disponibili da Carrefour, sebbene comunque l’attenzione venga irrimediabilmente attratta da una coppia di prodotti abbastanza interessanti. Il primo è uno smartphone decisamente economico, è lo Xiaomi Redmi 9At; in vendita da ormai diverso tempo sul mercato nazionale, viene proposto da Carrefour ad un prezzo che non supera i 100 euro, garantendo prestazioni con una spesa più che adeguata.

Volendo invece puntare fortissimo sui wearable, l’occhio cade irrimediabilmente sulla Xiaomi Mi Band 4C, una smartband assolutamente economica, il cui prezzo finale addirittura è di soli 14,95 euro, ma che allo stesso tempo pare esser in grado di garantire prestazioni complessivamente accettabili. Tutti i prodotti sono distribuiti con la solita garanzia di 24 mesi, inoltre è prevista la possibilità di fruire della variante no brand nel caso della telefonia mobile, in tal modo gli aggiornamenti sono rilasciati dai produttori, e sono decisamente più tempestivi.