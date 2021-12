È possibile non pagare il bollo auto per sempre o per i primi cinque anni dall’immatricolazione della propria auto? In quali casi si può ottenere l’esenzione dal pagamento dell’imposta di proprietà sull’auto?

Da qualche giorno i titoli dei giornali confondono i lettori: “bollo auto gratis per sempre“, “bollo auto gratis fino al 2026“, ma cosa significa? Il bollo è davvero gratuito per i prossimi 5 anni?

Il bollo auto è una tassa regionale che si paga per il semplice possesso di un veicolo: ciò significa che ogni regione ha l’autonomia decisionale nello stabilire esenzioni, sospensioni o altre norme relative al bollo auto. Ad oggi in 2 regioni su 20 il bollo auto è gratuito per sempre, ma solo per determinate categorie di veicoli.

Le restanti 18 Regioni, invece, prevedono l’esenzione del bollo per i primi 5 anni dall’immatricolazione, e alla scadenza l’applicazione di uno sconto sul bollo.

Quali sono i fortunati veicoli sui quali è gratuito per sempre o per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione? Quali regioni prevedono l’esenzione totale dal pagamento dell’imposta di bollo per sempre? Facciamo chiarezza su un tema molto intricato.

Il bollo auto è un bollo automobilistico legato alla proprietà di un veicolo e non dipende (come molti potrebbero pensare) dall’uso del mezzo stesso. Cosa significa? Se non usi mai la tua auto e la tieni sempre in garage, sei tenuto a pagare il bollo auto se il veicolo è di tua proprietà. Allo stesso modo, se usi il veicolo tutti i giorni e lo possiedi, dovrai pagare la tassa di circolazione.

Come ci ricorda il sito dell’Agenzia delle Entrate, quindi:

“Coloro che, allo scadere del termine di pagamento, risultano titolari del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) sono tenuti al pagamento della tassa di circolazione.”

Il bollo, come abbiamo accennato, è un bollo auto regionale: il pagamento, quindi, deve essere effettuato alla Regione di appartenenza, che stabilisce le regole in merito a esenzioni o sospensioni.

Ma ci sono sconti speciali sul bollo auto, completamente gratuito per sempre in 2 Regioni, o gratuito per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione per tutte le altre Regioni italiane. Vediamo quali sono i fortunati contribuenti che non dovranno pagare l’odiato bollo auto!