Non ci sono buone notizie per gli italiani. Anche nelle settimane a venire, infatti, è previsto un incremento per i costi delle bollette gas e luce. In seguito al già rialzo record dei prezzi in autunno, la stagione natalizia porterà ad un’ulteriore stangata.

Bollette, a Natale aumenti sino al 50%

Stando alle previsioni degli analisti, i costi delle bollette per la luce e per il gas potrebbero crescere sino al 50% nel mese di Dicembre, rispetto ai relativi prezzi dello scorso anno. L’aumento rispetto ai prezzi, già record dell’autunno, dovrebbe essere invece di circa il 10% per ambedue le forniture domestiche.

Le associazioni dei consumatori già sono sul piede di guerra e stanno denunciato questa ulteriore stangata sui costi quotidiani degli italiani. La casa dei rincari delle bollette è sempre legata ai prezzi più alti per le materie prime utili alla produzione di energia.

Il Governo, dal conto suo, cercherà di intervenire per mitigare l’aumento dei prezzi. Al ondo da 3 miliardi di euro già stanziato nel mese di Ottobre, ulteriori risorse a sostegno dei cittadini potrebbero arrivare con la Legge di Bilancio attualmente in discussione in Parlamento. Le indiscrezioni parlano di un fondo extra dal valore di 500 milioni di euro, utile per favorire i pagamenti dei cittadini e dei nuclei familiari con reddito basso.

L’intervento del Governo contro gli aumenti delle bollette per luce e gas ha una valenza strategia. L’esecutivo infatti si impegna a contrastare i rincari delle spese quotidiane, per difendere la ripresa economica di questi mesi successivi dopo le fasi pandemiche.