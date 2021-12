Google ha annunciato che altri giochi arriveranno nello store Stadia, insieme ad alcune interessanti novità. Assassin’s Creed III Remastered di Ubisoft arriverà su Stadia il 14 dicembre. La rimasterizzazione del gioco del 2012 aggiorna il combattimento tra Assassini e Templari durante la Guerra d’indipendenza americana con una grafica e controlli migliori. Il gioco include anche Assassin’s Creed Liberation Remastered e tutti i contenuti scaricabili in solitario.

Monopoly Madness, il classico gioco da tavolo con regole leggermente modificate, arriverà su Stadia questa settimana. Super Animal Royale, un gioco di combattimento battle royale a 64 giocatori, arriverà il 14 dicembre ed è gratuito; puoi giocare con il supporto multipiattaforma per PC e console. Un altro titolo free-to-play, Nine to Five, è stato lanciato proprio oggi su Stadia.

Assassin’s Creed si unirà ad altri giochi in arrivo su Stadia

Il platform cinematografico Unto The End verrà aggiunto a Stadia Pro il 10 dicembre, unendosi agli altri cinque giochi che sono stati aggiunti all’inizio di questo mese. Unto The End doveva arrivare su Stadia Pro lo scorso ottobre, ma è stato posticipato a dicembre.

Google ha anche menzionato diversi giochi Stadia che ricevono nuovi aggiornamenti e contenuti come il 30th Anniversary Pack ora disponibile in Destiny 2, la nuova stagione Strength & Sorcery di Crayta già in corso e il nuovo capitolo Portrait of a Murder di Dead by Daylight ora disponibile. Il gioco d’azione sandbox Spiritfarer riceverà un nuovo aggiornamento il 13 dicembre con due nuovi personaggi e ARK: Survival Evolved riceverà una mappa gratuita creata dalla comunità con nuovi biomi e creature il 14 dicembre.