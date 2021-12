Nelle ultime ore l’analista Ming-Chi Kuo ha parlato del nuovo modello di Apple Watch che verrà lanciato nel 2022. Secondo le sue previsioni, il colosso di Cupertino lancerà ben tre varianti di iWatch.

Infatti, la prossima generazione di smartwatch con il logo della Mela includerà Apple Watch Series 8, l’Apple Watch SE di seconda generazione e una nuova versione per “sport estremi”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple lancerà 3 modelli di iWatch nel 2022

Già in precedenza avevamo sentito notizie circa il progetto di Apple di lanciare un dispositivo indossabile più robusto e pensato per gli atleti ed escursionisti. A parlarne era stato Mark Gurman di Bloomberg, e ora con l’arrivo della nota di Kuo la credibilità è certamente aumentata. Invece, per quanto riguarda gli altri due modelli, dell’Apple Watch SE ancora si sa poco, mentre della Series 8 è possibile che vedremo nuove funzionalità di monitoraggio della salute, come quello della glicemia. Tutti e tre i modelli di Apple Watch verranno lanciati nella seconda metà del 2022, secondo l’analista.

Inoltre nelle ultime ore si è parlato molto di iPhone SE, dove il colosso sembrerebbe voler puntare molto. Apple infatti avrebbe intenzione di presentare iPhone SE nel 2022 e nel 2023: in particolare, per quanto riguarda il modello del prossimo anno, questo dovrebbe arrivare nella prima metà del 2022, avrà 3GB di RAM e pochi cambiamenti estetici rispetto all’attuale iPhone SE.

Per vedere le maggiori novità bisognerà attendere il 2023: secondo Kuo, iPhone SE 2023 avrà 4GB di RAM e schermo più ampio (si parla di una diagonale compresa tra i 5,7 pollici e i 6,1 pollici). A questo punto, iPhone SE 2023 potrebbe avere design simile ad iPhone XR, senza Face ID, come già preannunciato qualche settimana fa.