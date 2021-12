Il colosso cinese Xiaomi ha appena annunciato un nuovo elettrodomestico per la sua linea di prodotti MIJIA all’inizio di questa settimana in Cina.

Stiamo parlando del frigorifero MIJIA Double Door 186L attualmente già disponibile per i preordini in Cina. Scopriamo insieme un po’ di caratteristiche che lo contraddistinguono.

Xiaomi ha lanciato il nuovo frigorifero

Il nuovo frigorifero di Xiaomi adotta una tecnologia frost free raffreddata ad aria che elimina la necessità di sbrinamento manuale, è anche dotato di un design che favorisce l’uscita dell’aria verso l’alto, per ridurre la quantità di aria fresca che viene soffiata direttamente sui prodotti alimentari conservati all’interno. Questo permette a sua volta un raffreddamento più rapido riducendo anche la rapidità con cui frutta e verdura si seccano. Insomma, i vostri alimenti all’intero di questo frigo potrebbero durare di più rispetto ad un frigo normale!.

Il nuovo frigorifero MIJIA Double Door 186L si distingue per il modulo antibatterico agli ioni e antiodore, si tratta di un componente che aiuta ad assorbire tutte le molecole che causano odori spiacevoli all’interno del frigorifero, riducendo anche la quantità di batteri che possono potenzialmente compromettere l’integrità degli alimenti. Il frigorifero è largo 525 mm e profondo 610 mm e occupa un’area di soli 0,32 metri quadrati che corrisponde più o meno a quella di una normale sedia.

All’interno il frigo offre 186 litri di spazio per la conservazione del fresco, di cui 120 litri per il vano frigorifero e i restanti 66 litri per il vano congelatore. Il nuovo frigorifero MIJIA è munito anche di tre sensori integrati in grado di mappare con precisione la temperatura e regolare automaticamente il suo sistema di refrigerazione a seconda della stagione per un raffreddamento ottimale e una maggiore efficienza energetica. Al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto in altri paesi oltre la Cina.